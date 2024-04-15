Apple утратила лидерство на рынке смартфонов

По данным компании IDC, в первом квартале 2024 года во всём мире было поставлено 289,4 млн смартфонов, что на 7,8 % больше результатов аналогичного периода прошлого года. Не все проблемы ещё преодолены сегментом, но это уже третий подряд квартал роста, а потому представители IDC считают возможным увереннее говорит о восстановлении рынка. В подобных условиях продажи быстрее растут у лидеров рынка, хотя конкретно по итогам первого квартала это утверждение можно признать справедливым с оговорками.

Samsung хоть и вырвалась на первое место с долей 20,8 % и 60,1 млн поставленных смартфонов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила объёмы поставок продукции на 0,7 %. Компания Apple потеряла в годовом сравнении куда больше, сократив поставки на 9,6 % до 50,1 млн смартфонов, что и привело к уменьшению её доли рынка с 20,7 до 17,3 %. При этом занимающая третье место Xiaomi с 14,1 % рынка продемонстрировала рост объёмов поставок на 33,8 % до 40,8 млн смартфонов. На четвёртом месте прочно обосновалась китайская Transsion с 28,5 млн смартфонов и долей рынка 9,9 %, которая за год прибавила в поставках сразу 84,9 %.

Замыкает пятёрку лидеров OPPO, но эта марка сократила объёмы поставок смартфонов на 8,5 % до 25,2 млн штук, а её доля не превышает 8,7 %. В ближайшее время Samsung и Apple продолжат удерживать лидирующие позиции на рынке смартфонов, как считают аналитики IDC, а вот расстановка сил на последующих позициях будет постоянно меняться. Впрочем, даже Apple и Samsung придётся прилагать усилия к удержанию двух первых позиций в рейтинге, а для этого нужно будет постоянно предлагать клиентам что-то новое.

Подтверждают аналитики IDC и тенденцию к росту средней цены реализации смартфонов. Потребительская логика в данном случае проста: они готовы дольше пользоваться приобретаемыми устройствами, а потому предпочитают немного доплатить за более высокие характеристики, которые будут оставаться актуальными дольше. Кстати, на долю производителей из-за пределов первой пятёрки приходится 29,3 % рынка смартфонов, их поставки в первом квартале выросли на 7,2 % в годовом сравнении.