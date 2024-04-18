Xiaomi начинает продажи телевизоров Redmi линейки A

Компания Xiaomi начинает предварительные продажи бюджетных телевизоров Redmi линейки A образца 2025 года. В нее входят три модели с диагоналями 50", 55" и 65".

Все устройства оснащены панелями 4К с кадровой частотой 120 Гц, яркостью 200-300 нит и охватом 78% цветового пространства DCI-P3. Базируются ТВ на четырехъядерном процессоре Arm Cotrex-A35 с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб постоянной памяти. Мощность встроенной аудиосистемы — 2x10 Вт, есть поддержка DTS. Присутствуют два порта HDMI и два USB 2.0. Программная оболочка — HyperOS.

И самое интересное, цены: Redmi A50 обойдется в $195, Redmi A55 — в $220 и Redmi A65 — в $300.