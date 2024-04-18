PlayStation 5 Pro осталось ждать недолго

Компания Sony начала предупреждать разработчиков и партнеров о скором выходе игровой консоли PlayStation 5 Pro.

Sony просит подготовить игры к моменту выпуска приставки, особый акцент просят сделать на улучшенной технологии трассировки лучей. Также компания в ближайшее время начнет рассылать девкиты PlayStation 5 Pro, специальные версии приставки для отладки игр.

Стоит отметить, что Sony, как и раньше, напрямую не называет новую консоль PlayStation 5 Pro, употребляя кодовое название Trinity и описывая ее, как "продвинутая версия PlayStation 5". Ожидается, что приставка появится на рынке до конца текущего года, ориентировочно — в ноябре-декабре. Классическая PlayStation 5 также останется на рынке и будет продаваться параллельно.