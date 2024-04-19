В БГУИР прошло открытие OSTIS-2024

Ежегодная Международная научно-техническая конференция «Открытые семантические технологии для проектирования интеллектуальных систем» (OSTIS, Open Semantic Technology for Intelligent Systems) рассматривает различные аспекты применения семантических технологий во многих областях искусственного интеллекта: гибридные интеллектуальные компьютерные системы; интеллектуальные человеко-машинные системы; компьютерное зрение; нечеткие вычисления и другие. Основной целью является развитие активного сотрудничества между бизнесом, наукой и образованием в области искусственного интеллекта.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступили: заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова и первый проректор БГУИР Максим Давыдов, сообщает пресс-служба вуза.



Анна Михайловна подчеркнула: «На данный момент мы понимаем, что ИИ должен присутствовать в жизни общества, но для этого нужен системный подход, поэтому очень ждем от Владимира Васильевича и его команды новых разработок и активного сотрудничества».



«В том, чтобы связать различные технологии, на мой взгляд, заключается секрет успеха исследования "искусственного интеллекта". Я рад, что сейчас нашло широкий отклик то, о чем говорили на нашей кафедре на протяжении двадцати лет. Разработки БГУИР очень актуальны, теперь важно не упустить возможность объединить их с исследованиями дружественных ученых и предприятий, а затем получить позитивный результат. Именно поэтому данная конференция так важна», - отметил Максим Давыдов.



Далее к приветствию присоединились: доктор технических наук, профессор кафедры ИИТ БГУИР Владимир Голенков; начальник управления правовой информатизации НЦПИ Республики Беларусь Александр Браусов; директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Александр Скуратов; директор государственного предприятия «РНТЦ по ценообразованию в строительстве» Геннадий Пурс.



Доклады спикеров затрагивали темы: «Тенденций и перспектив развития информационного общества Республики Беларусь на основе искусственного интеллекта»; «Истории и тенденций развития нейросетевых моделей»; «Необходимых условий обеспечения собственного цифрового суверенитета» и многие другие. В 16:00 состоится круглый стол «Организация взаимодействия различных направлений искусственного интеллекта для перехода к интеллектуальным технологиям нового поколения».



OSTIS-2024 проводится с 18 по 20 апреля. 20 апреля секционные заседания пройдут в четвертом корпусе.

В фойе актового зала второго учебного корпуса организована выставочная презентация программных продуктов, в рамках которой представлено около 20 экспонатов различного назначения, разработанных с использованием Технологии OSTIS. В выставке принимают участие как представители БГУИР, так и представители дружественных коммерческих компаний, научных и образовательных учреждений.