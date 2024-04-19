Сторонний магазин приложений для iPhone AltStore PAL теперь доступен в Европе

Сторонний магазин приложений iOS AltStore PAL теперь работает в Европейском Союзе благодаря соблюдению Apple Закона о цифровых рынках региона (DMA). Пользователю требуется годовая подписка в размере 1,50 евро (плюс налог), чтобы покрыть плату Apple Core Technology Fee (CTF) за установку самой торговой площадки приложений.

AltStore PAL интегрирует свою торговую площадку с Patreon для монетизации и будет поддерживать разработчиков, которые хотят распространять бета-приложения в качестве вознаграждения за краудсорсинговое финансирование, что запрещено в App Store.