Сторонний магазин приложений для iPhone AltStore PAL теперь доступен в Европе

Сторонний магазин приложений iOS AltStore PAL теперь работает в Европейском Союзе благодаря соблюдению Apple Закона о цифровых рынках региона (DMA). Пользователю требуется годовая подписка в размере 1,50 евро (плюс налог), чтобы покрыть плату Apple Core Technology Fee (CTF) за установку самой торговой площадки приложений.
AltStore PAL интегрирует свою торговую площадку с Patreon для монетизации и будет поддерживать разработчиков, которые хотят распространять бета-приложения в качестве вознаграждения за краудсорсинговое финансирование, что запрещено в App Store.
AltStore существует для iOS с 2019 года, но до сих пор его установка включала обходной путь, который по сути заставляет iPhone думать, что вы разработчик приложения, используя сопутствующее программное обеспечение под названием AltServer, работающее на Mac или ПК.
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