Представлен смартфон Oppo K1

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Oppo K12 оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1100 кд/кв.м. Сканер отпечатков пальцев размещён под экраном. Врезанная фронтальная камеры — с 16-мегапиксельным сенсором.

Смартфон построен на SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, за охлаждение которой отвечает довольно большая испарительная камера 4129 мм2. Основная камера представлена двумя датчиками: разрешение основного — 50 Мп, в нём есть система оптической стабилизации, дополнительный 8-мегапиксельный сенсор установлен в модуле со сверхширокоугольным объективом.

В качестве программной платформы используется Android 14 с интерфейсом ColorOS 14. Смартфон получил стереодинамики, мощный вибромотор, мультирежимный чип NFC, ИК-излучатель. Толщина составляет 8,37 мм, масса — 186 граммов.

Цены на смартфон следующие: 8/256 ГБ — 260 долларов, 12/256 ГБ — 290 долларов, 12/512 ГБ — 345 долларов.