МТС продлевает акцию «Весенние бонусы»

МТС продлил возможность для новых абонентов подключиться к тарифам «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 40», «#Безлимитище», получить скидку на абонплату, а также еще больше дополнительных бонусов. Специальное предложение в рамках акции «Весенние бонусы 2024» доступно по 20 мая 2024 года.

Так, при подключении на тариф «#Безлимитище» новым абонентам предоставляется скидка на абонентскую плату, безлимит звонков во все сети на 24 календарных месяца с момента подключения, а также дополнительный бонус — бесплатный просмотр фильмов и передач в течение 30 дней в рамках услуги «МТС ТВ, день». С учетом скидки ежемесячный платеж на тарифе «#Безлимитище» первые 90 дней составит 26,90 рубля.

А на тарифах линейки «#ВсёСупер» новым абонентам можно будет воспользоваться скидкой на абонплату, дополнительными минутами или бесплатным доступом к комплексной услуге «Подписка МТС Премиум+».

Так, при подключении на «#ВсёСупер 25» и «#ВсёСупер 40» предоставляется возможность два месяца бесплатно пользоваться «Подпиской МТС Премиум+». Акционная абонентская плата на этих тарифах в первые 90 дней составит 22,90 рубля и 30,90 рубля соответственно.

А на тарифном плане «#ВсёСупер 8» в течение 2-х месяцев будут дополнительно доступны 200 минут исходящих вызовов во все сети. В первые 90 дней абонентская плата здесь составит 15,90 рубля в месяц.

Акция «Весенние бонусы 2024» действует по 20 мая 2024 года. Подключиться на тарифы вы сможете в любом салоне связи МТС. Воспользоваться выгодными условиями можно и удаленно, заказав sim-карту с доставкой на дом на shop.mts.by.

Подробнее об акции смотрите здесь.