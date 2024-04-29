Nokia выпустит обновленную модель культового телефона 3210 (2024)

Спустя 25 лет компания HMD возвращает культовую модель Nokia 3210, которая стала хитом конца 1990-х годов. Однако на этот раз с современными обновлениями. На просочившемся изображении показан телефон в синем цвете. На задней панели расположена камера, которой не было в оригинальной модели, а также логотипы Nokia и HMD.

Рекламное изображение упоминает такие функции, как длительное время автономной работы, Bluetooth и возможность подключения 4G. Другие подробности пока держатся в секрете.

Ожидается, что Nokia 3210 (2024) выйдет в мае. Ранее был представлен кнопочный телефон Nokia 220 2024 4G за 40 долларов.