«Белтелеком» предупредил о фактах мошенничества

РУП «Белтелеком» предупреждает, что в последнее время фиксируются случаи действий мошенников от имени компании. Злоумышленники звонят через различные мессенджеры (WhatsApp, Viber и другие) и представляются сотрудниками компании «Белтелеком». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Пользуясь доверием абонентов, под предлогом необходимости продления договора мошенники предлагают установить или переустановить мобильное приложение «Мой Белтелеком» не из официального магазина приложений, а из установочного APK-файла, направленного личным сообщением в мессенджер. Такой файл с большой долей вероятности является вредоносным и после его установки (обновления приложения) мобильное устройство становится подконтрольным злоумышленнику.

Таким образом сторонние лица могут получить доступ к данным пользователя, которые хранятся на смартфоне: SMS, личной переписке в мессенджерах и соцсетях, информации о банковских картах и паролях и т.п. Злоумышленники также могут устанавливать сторонние приложения на мобильном устройстве, получать с их помощью удаленный доступ к нему, оформлять банковские и иные сервисы и услуги.

Компания рассказала, что обезопасить себя от мошенников можно, соблюдая простые меры предосторожности. Если получили звонок или сообщение подобного сомнительного характера, необходимо помнить: