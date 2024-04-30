В Минске состоялся Startup Battle

В Минске состоялся второй Startup Battle, организованный лабораторией стартапов ZBORKA LABS. Это событие стало продолжением успешного формата, запущенного в мае 2023 года.

Основная цель мероприятия — представить инновационные стартапы широкой общественности и инвесторам, а также продемонстрировать потенциал белорусских стартапов.



В состязании приняли участие:

1. Plug Carbon — карбоновый брокер для Устойчивого земледелия. Цифровая платформа на основе ИИ, обеспечивающая комплексное управление ходом реализации климатических проектов, токенизацию генерируемых углеродных единиц и их куплю/продажу в форме цифрового актива на международных рынках карбоновых кредитов.

2. Utlic – стартап, специализирующийся на создании киберсотрудников, способных автоматизировать выполнение рутинных задач. На веб-сайте представлено шесть персонажей: юрист, психолог, нейросотрудник, риэлтор, помощник HR и автодилер.

3. PRODUCTFORCE – инновационный продукт, предназначенный для проведения и анализа глубоких интервью. Автоматизация обработки обширных данных, включая статистику, выявление ключевых инсайтов и сегментацию информации, позволяет создавать полные портреты клиентов.

4. Govar – уже работающее приложение для эффективного изучения английского языка, которое предлагает живое общение с носителями языка, отобранными на основе уровня владения английским.

5. Dog&Care – мобильное приложение для владельцев собак, где рекомендации по уходу за питомцем превращаются в запланированную рутину, а рекомендательный алгоритм подбирает товары и услуги подходящие именно для вашего питомца.



6. PARTNERS – экосистема, которая позволяет бизнес-клубам интегрировать собственную инфраструктуру в мобильное приложение для создания более эффективной коммуникации между резидентами и самим клубом.



7. Padzei – сервис рекомендует персонализированные активные мероприятия пользователю и бизнесу.

8. SportMe – спортивное мобильное приложение для детей, которое помимо выбора активностей по интересам, отслеживает физическую активность и общее состояние ребенка.

9. FORever YOUng — приложение, посвященное красоте, здоровью и уходу за кожей, которое уже приносит доход и находится в стадии активного роста.

10. Oxytech — работающий проект, который использует анализ рентгеновских снимков в медицинских учреждениях для предварительной диагностики заболеваний.

11. Svaboard — перспективный стартап, занимающийся разработкой самоходных сноубордов, готовых к массовому производству.

12. Tasker — мобильное приложение для простой постановки, контроля и выполнения задач.



Победители ZBORKA Startup Battle:

Номинация «Лучшая презентация»: Oxytech, фаундер Андрей Капитонов

Номинация «Лучший питч»: PARTNERS, фаундер Даниил Юкович

Номинация «Лучшая идея»: Plug Carbon, фаундер Михаил Кузьменков



Выиграли денежный приз:

1. Utlik, фаундер Дмитрий Утлик

2. Plug Carbon, фаундер Михаил Кузьменков

3. Productforce, фаундер Алексей Гурин

Победители получили не только ценные призы, но и бесценный опыт, новые связи и возможности для развития своих проектов.

Партнёры мероприятия:

Генеральный информационный партнер: probusiness.io

Партнеры: WEBPAY, UGREEN, Академия BELHARD, Yandex.Cloud, SORAINEN, Willing Hotel

Информационные партнеры: KV.by, ITNEWS.pro.

Об организаторе:

Основная миссия лаборатории стартапов ZBORKA LABS — воплощение инноваций в жизнь. За время своего существования ZBORKA LABS провела 6 потоков акселерации и успешно вывела на рынок более 25 продуктов. В настоящее время акселератор активно работает над запуском нового потока обучения фаундеров и развитием комьюнити.