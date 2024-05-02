Основатель Binance получил четыре месяца тюрьмы

Американский суд приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы. В обвинительном заключении сказано, что Чанпэн Чжао позволял преступникам заниматься на его платформе отмыванием денег.

В ноябре бизнесмен покинул пост руководителя Binance и признал себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег, пишет BBC. Он также согласился заплатить штраф в размере 50 млн долларов, а сама компания при этом должна выплатить властям США 4,3 млрд долларов.

По данным издания Forbes, состояние Чанпэна Чжао составляет 33 млрд долларов. Прокуроры требовали осудить Чанпэна Чжао на три года тюрьмы. Во время слушаний, которые проходили в Сиэтле, судья Ричард Джонс заявил, что бывший руководитель Binance «ставил рост и прибыли [компании] выше американских законов и правил».

Американские власти обвиняют биржу в том, что она намеренном скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля за выполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях.