В iOS 18 появятся новые функции

Apple рассказала о новых функциях, которые появятся в будущей операционной системе iOS 18, чей анонс ожидается в июне на ежегодном мероприятии WWDC. Новая ОС предложит поддержу управления движением глаз, а также функцию, призванную снизить эффект укачивания при использовании iPhone и iPad в транспорте.

Одной из ключевых функций новой мобильной операционной системы от Apple станет Eye Tracking, которая позволит управлять мобильным устройством с помощью движения глаз. Для этого iOS 18 будет использовать возможности фронтальной камеры, которая будет следить за тем, в какую часть экрана смотрит пользователь, позволяя осуществлять навигацию внутри пользовательского интерфейса. Для нажатия той или иной кнопки или выделения блока текста достаточно будет просто посмотреть на элемент и задержать на нём взгляд на несколько секунд. Функция может оказаться крайне полезной для людей с ограниченными возможностями.

Также iOS 18 предложит функцию Music Haptics. Она создана для того, чтобы люди с плохим слухом тоже могли наслаждаться музыкой. Функция будет задействовать тактильный моторчик мобильного устройства для обратной связи и синхронизировать вибрацию в такт с музыкой.

Новая фонация Vehicle Motion Cues призвана снизить эффект укачивания при использовании iPhone и iPad в двигающемся транспорте. При включении Vehicle Motion Cues, функция создаёт на экране паттерн из анимированных точек, которые следуют в направлении движения транспорта. По словам Apple, это сокращает нарушения сенсорных взаимодействий в мозге и снижает интенсивность эффекта укачивания.

В новой ОС также будет доступна функция Vocal Shortcuts. Она позволяет пользователям назначить определённые фразы для запуска ярлыков приложений и выполнения различных многоступенчатых действий с помощью голоса. Кроме того, в iOS 18 появится режим Listen for Atypical Speech, который повышает точность распознавания речи у пользователей с церебральным параличом, боковым амиотрофическим склерозом или у перенёсших инсульт.

Apple также улучшит доступность для людей с ограниченными возможностями CarPlay. Она получит поддержку функций голосового управления, настройки цветовых фильтров и распознавания звуков, которые уже имеются в составе iOS.

Компания также сообщила о ряде небольших улучшений специальных возможностей, которые появятся в составе операционной системы, включая новые голоса для VoiceOver, новую опцию набора текста, которая увеличивает текущее содержимое текстового поля во время редактирования, доступ к режиму Magnifier (лупа) с помощью кнопки действия на iPhone 15 и улучшения для клавиатуры Брайля.