Обнаружена новая мошенническая схема по заработку криптовалюты

Онлайн-мошенники создали ресурс, который мимикрирует под проект, работающий по модели Move-To-Earn (M2E), предупреждают эксперты Kaspersky. Суть схемы, нацеленной на русскоязычных пользователей, такова: человек якобы должен авторизоваться в сервисе через Telegram-бот, получить виртуальные NFT-кроссовки и сдавать их в аренду бегунам, или «раннерам», и получать с этого комиссию. Однако в реальности злоумышленники выманивают таким образом деньги людей, рассчитывающих на лёгкий заработок.

Как выглядит скам-схема. Мошенники рекламируют в социальных сетях поддельный проект по заработку на криптовалюте. Чтобы к нему присоединиться, сначала нужно авторизоваться через Telegram-бот. На самом деле бот лишь отправляет потенциальной жертве ссылку на скам-сайт. Сам ресурс внешне напоминает один популярный M2E-проект и имитирует мобильное приложение, его дизайн адаптирован под смартфоны.

Когда человек переходит по ссылке, ему предлагают выбрать бесплатную модель NFT-кроссовок и отдать её одному из четырёх «раннеров», которые должны каждый день пробегать определённую дистанцию. У каждого на сайте есть небольшое описание: имя, возраст, страна и другие сведения.

На чём предлагается зарабатывать. Как уверяют авторы скам-схемы, пользователь будет получать на свой внутренний кошелёк 50% заработка «раннера» от пробежек. Доход от бесплатных кроссовок для пользователей определяется часовой ставкой. Чтобы его увеличить, предлагается купить другие, более редкие кроссовки. Помимо этого, в проекте есть система бонусов, который можно получить, например, за подписку на Telegram-канал и за каждого приглашённого друга. Также бот регулярно публикует промокоды на кроссовки и сообщает об акциях. Заработок всех участников якобы обеспечивается за счёт торговли токеном Solana на бирже: чем больше игроков — тем выше курс токена.

Как крадут деньги. Когда человек захочет получить заработанное на проекте, его попросят ввести номер банковской карты и указать желаемую сумму. Однако завершить транзакцию не получится — жертве сообщат, что ей не хватает 199 рубинов. Это внутренняя валюта проекта, которая необходима для вывода средств. Приобрести их предлагается за реальные деньги — перевести физическому лицу. Пользователь при этом не получает ничего и рискует сохранностью своей платёжной информации.

Чтобы защититься от онлайн-мошенничества, эксперты Kaspersky рекомендуют: