Samsung прекратила поддержку Galaxy A51 5G, Galaxy A41 и Galaxy M01

Samsung объявила о прекращении программной поддержи трех моделей своих смартфонов: Galaxy A51 5G, Galaxy A41 и Galaxy M01.

Данные смартфоны не будут получать обновления безопасности, а выпуск обновлений Android для них прекратился еще раньше.

Galaxy A51 5G вышел в апреле 2020 года с Android 10 и получил Android 13. Galaxy A41 вышел в мае 2020 года, а Galaxy M01 — в июне 2020 года. Обе модели тоже получили Android 10 из коробки, но обновились лишь до Android 12.