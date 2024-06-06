Игре "Тетрис" исполнилось 40 лет

"Тетрис" отмечает круглую дату — свое 40-летие. Это компьютерная игра, первоначально изобретённая и разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым. Игра была выпущена 6 июня 1984 года — в это время Пажитнов работал в Вычислительном центре Академии наук СССР.

«Тетрис» представляет собой головоломку, построенную на использовании геометрических фигур «тетрамино» — разновидности полимино, состоящих из четырёх квадратов. Полимино в том или ином виде использовались в настольных играх и головоломках задолго до создания «Тетриса».

Игра реализована практически на всех современных компьютерах, включая мобильные телефоны, игровые приставки, телевизоры (как дополнительная функция), множество карманных игровых устройств.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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