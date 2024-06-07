Apple признала дефект в приложении родительского контроля Screen Time

Apple признала наличие ошибки в своей системе родительского контроля Screen Time, которая позволяла детям обходить установленные родителями ограничения на просмотр нежелательного контента в интернете.

Данная проблема существовала уже около трёх лет. В 2021 году исследователи безопасности информировали Apple о том, что дети могут легко обходить запреты родителей на посещение нежелательных сайтов, вводя определённую последовательность символов в адресной строке браузера Safari. Однако оба раза им отвечали, что это не является проблемой безопасности и особенность связана с программным обеспечением, пишет TheVerge.

Однако после того, как исследователи обратились в The Wall Street Journal с жалобой на бездействие Apple, компания наконец признала наличие ошибки и вскоре сообщила родителям, что проблема решена в обновлении iOS 17.1. Тем не менее, некоторые родители всё ещё испытывают проблемы с приложением и недовольны тем, что Apple не даёт воспользоваться идентичными приложениями других разработчиков.