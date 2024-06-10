Названы лучшие смартфоны 2024 года с поддержкой ИИ

Смартфоны с функциями искусственного интеллекта продолжают набирать популярность. Издание Gadget Bridge составило рейтинг лучших из них.

Победителем стала серия Samsung Galaxy S24, которая возглавила список благодаря обширному набору ИИ-функций, таких как перевод разговоров в режиме реального времени, создание краткого резюме голосовых заметок, редактирование фото и видео. Впрочем, бесплатные опции ИИ будут доступны только до конца 2025 года, после чего придется приобрестать платную подписку.

Второе место досталось линейке Google Pixel 8. Она также поддерживает функции перевода аудио в текст в реальном времени. Кроме того, в ней теперь доступна функция Circle to Search, ранее дебютировавшая в Galaxy S24. Она позволяет пользователям выделить область на экране, а затем автоматически выполняет поиск в интернете по выделенному тексту, изображению или другому контенту.

Оставшиеся места в топ-5 заняли смартфоны Xiaomi 14 (за встроенный генератор изображений), OnePlus 12 (за возможность редактирования фотографий с помощью ИИ) и Vivo X Fold3 Pro (за интеграцию с ИИ Google Gemini AI и внедрение функции AI Note Assist, которая помогает обобщать текстовые заметки).