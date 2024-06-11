Microsoft анонсировала три новых Xbox Series

Компания представила три консоли, каждая из которых будет доступна позже в этом году — как раз к релизу многих игр для Xbox, которые выйдут к рождественским и новогодним праздникам.

Одна из анонсированных моделей — белая версия Xbox Series X. Консоль не имеет дисковода и является полностью цифровой. Внутри она идентична Xbox Series X. Будет поставляться с 1 ТБ памяти по цене 449,99 доллара.

Кроме этого, была анонсирована Xbox Series X Galaxy Black с 2 ТБ памяти. Новое специальное издание Galaxy Black будет поставляться с дисководом и будет стоить 599,99 доллара.