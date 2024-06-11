Apple анонсировала менеджер паролей

Apple представила приложение «Пароли». Данный сервис даст дополнительные опции инструменту iCloud Keychain.

Сервис появится на разных гаджетах Apple: Vision Pro, ПК Mac, смартфоны iPhone и планшеты iPad. Приложение появится на ПК с Windows через iCloud для этой ОС. Apple не рассказала, будет ли программный продукт «Пароли» совместим с мобильной ОС Андроид и браузером Google Chrome.

Пользователи смогут хранить и просматривать пароли от сайтов и приложений, разных сетей Wi-Fi в одном месте и делиться учётными данными с доверенными людьми через приложение «Пароли». Одним из главных преимуществ нового продукта Apple может стать более глубокая интеграция с учётными данными от сервисов компании, чем у других аналогов, таких как 1Password или Bitwarden.