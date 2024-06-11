Nokia разрабатывает технологию иммерсивных телефонных звонков

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк совершил телефонный звонок, используя новую технологию под названием "иммерсивное аудио и видео". По заявлению компании, её новая технология звонков улучшает качество звонка, добавляя трехмерный эффект для более реалистичного звучания.

Демонстрационный звонок состоялся с участием Стефана Линдстрема, посла Финляндии по цифровизации и новым технологиям. Последняя разработка Nokia позволит пользователям не только слышать говорящего на другом конце провода, но также позволит получить представление об окружающем пространстве на другом конце.

Nokia ожидает, что новый метод 3D-вызовов скоро станет стандартом. Поэтому в компании призвали сетевых провайдеров, производителей чипсетов и мобильных телефонов работать над новейшими технологиями и внедрять возможности иммерсивных вызовов в свои продукты. Nokia рассчитывает лицензировать новую технологию и сделать ее доступной для общественности в течение следующих нескольких лет.