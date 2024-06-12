Представлен смартфон HTC U24 Pro

Компания HTC анонсировала новую модель смартфона HTC U24 Pro. Девайс оснащен SoC Snapdragon 7 Gen 3, OLED дисплеем с диагональю 6,8 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и защитой в виде закаленного стекла Corning Gorilla Glass.

Смартфон имеет стандартный разъем для наушников, чип NFC, адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, подэкранный сканер отпечатков пальцев. Толщина смартфона — 8,98 мм, масса — 198,7 грамма. Работает смартфон на платформе Android 14.

Цены на смартфоны следующие: 585 долларов за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, топовый вариант 12/512 ГБ стоит 650 долларов.