Xiaomi провела презентацию смартфона Xiaomi 14 Civi для глобального рынка

Xiaomi провела мероприятие, в ходе которого был представлен смартфон Xiaomi 14 Civi. Девайс является глобальной версией недавно выпущенного Civi 4 Pro в Китае.

Смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Работает девайса на базе Snapdragon 8s Gen 3. Камера получила основной модуль разрешением 50 Мп и сверхширокоугольный объектив с датчиком разрешением 12 Мп. Фронтальная камера получила два датчика на 32 Мп.

В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4700 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Операционной системой станет HyperOS от Xiaomi.

Цена смартфона — от 515 до 575 долларов за версии с 8/256 и 12/512 ГБ памяти.