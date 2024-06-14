Honor представила смартфон-раскладушку – Honor Magic V Fli

Компания Honor представила смартфон-раскладушку – Honor Magic V Flip. Складной телефон имеет тонкий профиль: толщина составляет 7,15 мм в раскрытом состоянии и 14,89 мм в сложенном виде. В боковую кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Внутренний экран Honor Magic V Flip получил диагональ 6,8 дюйма, разрешение 1,5K (2520 х 1080 пикселей) и кадровую частоту обновления 120 Гц. Устройство оснащено стереодинамиками.

Среди прочих характеристик – двойная камера (50 и 12 Мп), фронтальная камера на 50 Мп, SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4800 мА·ч с поддержкой зарядки 66 Вт, оболочка MagicOS 8 на базе операционной системы Android 14.

Honor Magic V Flip предлагается в нескольких конфигурациях в Китае по цене от 689 долларов за базовый вариант 8/256 ГБ и до 827 долларов за 12 ГБ / 1 ТБ. Существует также ограниченная дизайнерская серия объемом 16 ГБ / 1 ТБ, разработанная в сотрудничестве с Jimmy Choo, по цене 965 долларов. Приём предварительных заказов в Китае уже начался, глобальные продажи стартуют 21 июня 2024 года.