Представлен смартфон Vivo Y58 5G

Компания Vivo представила смартфон серии Y, в которую входят доступные модели. Речь идёт об аппарате Vivo Y58 5G, главной особенностью которого стала ёмкая батарея с поддержкой быстрой зарядки. Кроме того, производитель гарантирует, что аккумулятор сохранит 80 % своей первоначальной ёмкости после 1600 циклов зарядки (одна зарядка в день в течение 4 лет).

Vivo Y58 5G оснащён 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В верхней части дисплея имеется отверстие, в котором размещена 8-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне корпуса находится основная камера: она выполнена на основе 50-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f/1.8, который дополняет датчик глубины на 2 Мп.

За производительность в Vivo Y58 5G отвечает восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (два ядра Cortex-A78 с частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц). Конфигурацию дополняют 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт. Расширить объём хранилища можно за счёт карты памяти формата microSD. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 44 Вт.

Смартфон защищён от пыли и влаги по стандарту IP64. В качестве программной платформы используется Android 14 с фирменным интерфейсом Funtouch OS 14. Покупатели смогут выбирать между зелёным и голубым вариантами цветового исполнения корпуса. Розничная стоимость Vivo Y58 5G составит около $233.