HeadHunter запустил собственную социальную сеть для делового общения

Платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH) с четверга сделала собственную социальную сеть для делового общения и профессионального развития "Сетка" доступной для широкого круга пользователей, сообщила компания.

Соцсеть находилась в стадии закрытого бета-тестирования с конца 2023 года (доступ к ней осуществлялся по приглашениям). Соцсеть "Сетка" позволяет выстраивать рабочие связи, находить коллег по рынку, узнавать новости из своей сферы, а также наращивать собственную экспертизу и развивать личный бренд.

В частности, функционал соцсети предполагает объединение пользователей в профессиональные комьюнити (так называемые "сетки") - в зависимости от их мест работы, профессий и индустрий; в дальнейшем планируется развивать "сетки" как закрытые сообщества профессионалов. В них можно будет задавать вопросы экспертам в своей сфере и делиться собственной экспертизой.

На сегодняшний день мобильное приложение "Сетки" доступно в Google Play, App Store и Rustore. Функционал и опции продвижения в соцсети бесплатны.