Иран запустил цифровую валюту

Центральный банк Ирана объявил о начале важного этапа в процессе цифровизации национальной экономики. С 21 июня 2024 года стартовало пилотное тестирование цифровой версии иранского риала (CBDC) в реальных условиях. Этот шаг знаменует собой значительный прогресс в развитии финансовой системы страны и ее адаптации к современным технологическим тенденциям.

Местом проведения эксперимента выбран остров Киш, популярный курорт в Персидском заливе, ежегодно привлекающий около 12 миллионов посетителей. Важно отметить, что для посещения острова не требуется оформление визы, что делает его идеальной площадкой для тестирования новой цифровой валюты. В пилотном проекте смогут принять участие как клиенты местных банков, так и туристы, посещающие остров.

Участники эксперимента получат возможность использовать цифровой риал для оплаты товаров и услуг путем сканирования специальных штрих-кодов. Ключевое преимущество новой системы заключается в том, что она позволяет осуществлять платежи и переводы напрямую, без участия банков-посредников, что потенциально может сделать финансовые операции более быстрыми и эффективными.

Стоит отметить, что данная инициатива развивается на фоне неоднозначного отношения Ирана к криптовалютам. В стране разрешены покупка и продажа децентрализованных криптовалют, но их использование в качестве средства платежа запрещено. Интересно, что в связи с запуском пилотного проекта CBDC появились слухи о возможном превращении острова Киш в свободную экономическую зону, ориентированную на развитие криптоиндустрии. Если эти планы реализуются, остров может стать центром деятельности криптовалютных бирж и блокчейн-платформ, что потенциально может оказать значительное влияние на развитие цифровой экономики в регионе.