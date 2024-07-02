В 2024 году был представлен смартфон Oppo A3 Pro, а теперь производитель представил более доступный Oppo A3. Новинка отличается от версии Pro более слабыми характеристиками, но всё ещё поддерживает 5G при более низкой стоимости.

Oppo A3 оснащён 6,7-дюймовым дисплеем OLED с разрешением Full HD+. Используется 10-битная панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м². От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i. Фронтальная 8-мегапиксельная камера расположена в отверстии в верхней части дисплея. Она поддерживает съёмку видео 1080p на скорости 30 кадров в секунду. Основная камера помещена в массивный круглый модуль на тыльной стороне корпуса. Она объединяет основной сенсор на 50 Мп (f/1.8) с 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Если в Oppo A3 Pro за производительность отвечал процессор MediaTek Dimensity 7050, то в Oppo A3 задействован более старый Qualcomm Snapdragon 695. Он работает вместе с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 на 256 или 512 Гбайт. Расширить место для хранения данных можно с помощью карты памяти формата microSD.

Источником питания служит аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки VOOC мощностью до 45 Вт. Для подключения зарядного устройства предусмотрен разъём USB Type-C. Смартфон выполнен в тонком корпусе (7,15 мм) и весит 178 г. Поддерживается работа в сетях 5G, имеются адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, а вот NFC-чип и 3,5-миллиметровый разъём отсутствуют, пишет 3dnews.

На данный момент Oppo A3 доступен на рынке Китая в чёрном, зелёном и фиолетовом цветовых вариантах исполнения корпуса. Версия устройства с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ стоит $220, за модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ придётся заплатить около $250, а вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ обойдётся в $290.