Стоимость Game Pass повысится по всему миру

Компания Microsoft анонсировала изменения, которые ждут сервис Game Pass в ближайшее время.

Во-первых, с 10 июля больше нельзя будет оформить подписку Xbox Game Pass для консолей. Вместо нее за $15 в месяц можно будет подключиться на тариф Xbox Game Pass Standard, который не включает в себя игры в день выхода, но дает возможность играть онлайн и получить доступ к большой игровой библиотеке. Впрочем, текущие подписчики с автоматической оплатой смогут продолжать пользоваться старым тарифом.

Во-вторых, стоимость Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass и Xbox Game Pass Core вырастет по всему миру, для новых участников — с 10 июля, для текущих пользователей — с 12 сентября. Xbox Game Pass Ultimate подорожает с $17 до $20, PC Game Pass — с $10 до $12, Xbox Game Pass Core (годичная подписка) — с $60 до $75.

Аналитики считают, что новая ценовая политика вводится для стимулирования перехода консольных игроков на более дорогой тариф Ultimate, так как сейчас значительный рост пользовательской базы Xbox не наблюдается.