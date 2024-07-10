В следующем году флагманские смартфоны откажутся от экокожи

Экокожа, которую в последнее время часто используют в флагманских смартфонах, обладает несомненными преимуществами, такими как премиальный внешний вид и приятные тактильные ощущения. В то же время, она оказалась весьма ненадежным материалом: задняя крышка начинает облезать и отклеиваться буквально через несколько месяцев использования.

В связи с этим аналитики пришли к выводу, что в 2025 году производители начнут отдавать предпочтение стеклу и керамике, которые гораздо меньше подвержены подобным проблемам. Впрочем, их недостатки также известны: стекло может треснуть и разбиться при падении, а керамика, хоть и более устойчива к царапинам, увеличивает вес устройства.

Как бы то ни было, в следующем году ждем уменьшение числа телефонов с синтетической кожей и увеличение — с более традиционными материалами.