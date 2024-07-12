В Microsoft Outlook обнаружена серьёзная уязвимость

Эксперты по кибербезопасности Morphisec обнаружили в Microsoft Outlook серьёзную уязвимость, которой был присвоен номер CVE-2024-38021 — она допускает удалённое выполнение кода без участия пользователя, что грозит несанкционированным доступом к системе.

Проблема предположительно затрагивает большинство версий Microsoft Outlook — в худшем случае она может спровоцировать утечки данных, несанкционированный доступ, выполнение вредоносного кода и другие неприятные последствия. Microsoft отнесла уязвимость CVE-2024-38021 к группе «высокого» риска, но отметила, что для её эксплуатации необходимы определённые условия. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют считать уязвимость «критической» и исходить из того, что она уже эксплуатируется злоумышленниками, пишет 3dnews.

Специалисты Morphisec обнаружили CVE-2024-38021 в конце апреля и немедленно сообщили о ней в Microsoft — та подтвердила открытие на следующий день. Но на то, чтобы выпустить обновление безопасности, которое закрыло уязвимость, корпорации потребовалось время до 9 июля. Если исходить из того, что ошибка уже эксплуатируется хакерами, действовать следует быстро — необходимо убедиться, что все приложения Microsoft Outlook и пакета Office обновлены до последних версий, а устанавливать обновления рекомендуется сразу по выходе. Рекомендуется также принять меры дополнительной защиты учётной записи в Outlook: настроить аутентификацию и отключить автоматический предварительный просмотр почты.