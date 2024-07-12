HONOR представила в Китае самый тонкий складной смартфон в мире - HONOR Magic V3

Компания HONOR сделала HONOR Magic V3 легче своего предшественника. Толщина новинки составляет всего 9,2 мм (без учета выступа камеры) в сложенном состоянии и 4,35 мм - в раскрытом. Вес уменьшился до 226 граммов.

Бренд утверждает, что шарнир устройства является самым тонким на сегодняшний день в мире, составляет всего 2,84 мм и гарантирует 500 000 циклов складывания. Смартфон получил всё, чего не хватало предыдущему поколению – влагозащиту, улучшенную камеру, беспроводную зарядку.

HONOR Magic V3 получил выступающий остров камеры восьмиугольной формы на задней панели корпуса. Рамка из алюминиевого сплава, корпус – из стекла или экокожи. Устройство сертифицировано по стандарту IPX8, что делает его водонепроницаемым до 2,5 метров. Кнопка питания также выполняет функцию ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

Что касается дисплея, то HONOR Magic V3 оснащен внешним 6,43-дюймовым экраном с изогнутыми краями с разрешением FHD+ и рекордной частотой ШИМ 4320 Гц. Внутри расположен 7,92-дюймовый дисплей с разрешением 2344 x 2156 пикселей. Оба экрана имеют частоту обновления 120 Гц LTPO, Dolby Vision, HDR Vivid и поддерживают стилус.

HONOR Magic V3 оснащен тройной основной камерой светосилой f/1.6. Она состоит из 50 Мп 1/1,56-дюймового основного датчика с оптической стабилизацией, 40 Мп сверхширокоугольного объектива и 50 Мп перископического телеобъектива с поддержкой 100-кратного цифрового зума и оптической стабилизацией. Фронтальная камера – с 20 Мп сенсором. Компания утверждает, что портретный режим Harcourt, чуть ранее представленный в Париже на презентации HONOR 200 Pro, будет доступен для V3 в августе.

Чип в HONOR Magic V3 актуальный флагманский - Snapdragon 8 Gen 3. Он оснащен 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 или 1 ТБ. Несмотря на тонкий корпус, бренд использовал титановую систему отвода тепла.

Складной телефон оснащен аккумулятором емкостью 5 150 мАч с поддержкой проводной 66 Вт и беспроводной 50 Вт зарядки и работает под управлением MagicOS 8 с различными функциями искусственного интеллекта, умными личными звонками, и другими фишками этой оболочки.

Стартовая цена HONOR Magic V3 в Китае составит 8 999 юаней (1 240 долларов) за модель с 12 + 256 ГБ памяти. Конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят CNY 9 999 ($1 380) и CNY 10 999 ($1 516) соответственно. Устройство предлагается в цветах Silk Road Dunhuang (терракотовый), Qilian Snow (белый), Tundra Green (зелёный), Velvet Black (черный). Ожидается, что HONOR Magic V3 появится также и на международных рынках.