Представлены первые публичные бета-версии iOS 18 и iPadOS 18

Apple выпустила в широкий доступ бета-версию новой операционной системы для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Обновление принесёт ряд полезных функций и улучшений, а позднее некоторые устройства также получат улучшенного ассистента Siri и функцию искусственного интеллекта Apple Intelligence, сообщает The Verge.

В публичной бета-версии iOS 18 представлена поддержка обмена сообщениями стандарта RCS, новые настройки, позволяющие размещать приложения в любом месте на домашнем экране, а также изменять оттенки к значкам и виджетам. Кроме того, появится новый макет приложения «Фотографии» и возможность кастомизировать «Центр управления». Похожие обновления содержатся и в публичной бета-версии iPadOS 18, в которой, ко всему прочему, появится долгожданный «Калькулятор», пишет 3dnews.

Однако iOS 18 пока не будет включать функцию искусственного интеллекта Apple Intelligence. Компания приберегает технологическую новинку для будущей бета-версии, которая выйдет осенью. При этом, Apple Intelligence будет доступен только на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также на Mac и iPad с чипами M1 и выше. На данный момент Apple не анонсировала ИИ-функцию для каких-либо других своих платформ, включая Apple Watch.

Что касается публичной бета-версии watchOS 11, то там появится приложение Apple Vitals для быстрого просмотра данных о здоровье пользователя за ночь. Для компьютеров Mac бета-версия Sequoia включает возможность отображения экрана iPhone непосредственно на экране Mac и другие менее значимые обновления. Бета-версия tvOS 18 содержит функцию InSight для контента Apple TV Plus, в чём-то похожую на Amazon X-Ray.