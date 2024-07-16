Google увеличила награды за обнаружение уязвимостей в её коде

Компания Google объявила о значительном увеличении вознаграждений в рамках своей программы Google Bug Hunters по поиску ошибок в коде. Теперь компания будет предлагать энтузиастам, разработчикам и хакерам, обнаружившим уязвимости, более щедрые денежные призы.

По сообщению PCMag, размер вознаграждений увеличивается вплоть до 5 раз, а максимальная выплата увеличивается до 151 515 долларов США. «Мы с радостью сообщаем, что обновляем сумму наших вознаграждений, увеличивая их до пятикратного размера», — заявили инженеры по информационной безопасности Google Сэм Эрб (Sam Erb) и Кшиштоф Котович (Krzysztof Kotowicz).

К примеру, базовая награда за обнаружение логической ошибки, позволяющей взять под контроль аккаунт в системе Google, выросла с $13 337 до $50 000. За подробные и качественные отчёты о найденных уязвимостях компания готова заплатить $75 000. При этом максимальный размер базовой награды составит $101 010, однако с учётом коэффициента за высококачественный отчёт, вознаграждение может вырасти до 151 515 долларов, сообщает 3Dnews.

Эрб и Котович пояснили, что данные коэффициенты ввели для стимулирования предоставления более чётких и полных отчётов по примеру программ поиска уязвимостей для мобильных устройств, Chrome и Android (Mobile VRP, Chrome VRP и Android VRP). Участники программы могут рассчитывать на один из трёх коэффициентов, в зависимости от качества: за исключительное качество — 1,5x, за хорошее — 1,0x, и за низкое — 0,5x.

Напомним, программа поиска уязвимостей Google была запущена в 2010 году. С тех пор компания выплатила сторонним разработчикам $59 миллионов в качестве вознаграждений. Рекордным по выплатам стал 2022 год, когда сумма достигла $12 миллионов. Новые правила вознаграждения по программе «Google Bug Hunters» вступили в силу 11 июля.