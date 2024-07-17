OnePlus представила смартфон Nord 4

Компания OnePlus провела в Италии мероприятие Summer Lunch Event, где представила новинки, включая долгожданный смартфон среднего класса Nord 4. Nord 4 выделяется своим футуристичным дизайном Nordtones, выполненным в полностью металлическом корпусе.

Основа девайса - процессор Snapdragon 7+ Gen 3. Смартфон предлагает 8, 12 или 16 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1, а также 256 или 512 Гбайт постоянной памяти UFS 4.0.

Смартфон получил 6,74-дюймовый дисплей Super Fluid AMOLED с разрешением 2772 × 1240 пикселей. Автономность смартфону обеспечивает батарея на 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт.

В Европе Nord 4 доступен по цене €499 (12/256 ГБ) и €599 (16/512 ГБ). Предзаказ в максимальной комплектации включает пару беспроводных наушников Nord Buds 3 Pro. Продажи начнутся 8 августа.