Состоялся официальный анонс смартфонов Realme 13 Pro и 13 Pro+

Состоялся официальный анонс ИИ-камерофонов Realme 13 Pro и 13 Pro+. Девайсы получили качественные камеры с ИИ-системой обработки изображений Realme Hyperimage+.

Realme 13 Pro и 13 Pro+ получили 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц. Пиковая яркость дисплеев достигает 2000 нит, они отображают 100% цветовой гаммы DCI-P3 и защищены стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Также смартфоны предлагают защиту IP65 от воды и пыли.

Смартфоны построены на базе SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, оснащены до 12 ГБAM и до 512 ГБ флеш-памяти. У обоих аппаратов предусмотрены аккумуляторы ёмкостью 5200 мАч, только Realme 13 Pro+ поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, а Realme 13 Pro — на 45 Вт. Обе модели поддерживают сотовую связь 5G и работают под управлением ОС Android 14.

Что касается камер, то Realme 13 Pro+ получил 50-Мп основную камеру с сенсором Sony LYT-701 и оптической стабилизацией изображения, её дополняет 8-Мп модуль с широкоугольным объективом и 50-Мп модуль с сенсором Sony LYT-600 и перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом. У Realme 13 Pro, в свою очередь, 50-Мп основная камера с сенсором LYT-600 и оптической стабилизацией изображения и широкоугольная 8-Мп камера. Обе модели оснащены фронтальной камерой с разрешением 32 Мп. Камеры дополняет искусственный интеллект Realme Hyperimage+ с широкими возможностями обработки изображений, пишет ixbt.ru.

Стоимость Realme 13 Pro стартует с 26 999 рупий (около $320), а Realme 13 Pro+ — с 32 999 рупий (около $394). Продажи новинок на индийском рынке начнутся 6 августа, а предзаказ будет доступен с 31 июля. Затем смартфоны должны появиться и на других рынках.