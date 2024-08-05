В МТС стартовала акция «Супербонусы 2024» для новых абонентов. На линейке «#Супер» первые 90 дней абонплата составит от 15,90 рубля, а на тарифе «Безлимитище MAX» — от 19,90 рубля. При любом варианте предусмотрена бесплатная «Подписка МТС Премиум+» или «МТС ТВ».

На тарифе «#Супер 10» абонплата снижена до 15,90 рубля на первые 90 дней, на «#Супер 30» — до 22,90 рубля, а на «#Супер 50» — до 30,90, что на 10 рублей ниже обычной стоимости.

В тариф «#Супер 10» входят 10 ГБ трафика, безлимит на мессенджеры и 400 минут во все сети внутри страны. На «#Супер 30» абоненты получают 30 ГБ интернета, «анлим» на мессенджеры и 600 минут во все сети в Беларуси. Тариф «#Супер 50» предоставляет 50 ГБ, безлимит на минуты и мессенджеры. На всех тарифах линейки новым абонентам также доступна бесплатная двухмесячная «Подписка МТС Премиум+».

Тариф «#Безлимитище» также стал доступнее для новых абонентов. Первые 90 дней абонплата составляет 26,90 рубля, после чего — 34,90 рубля. Тариф включает безлимитный интернет и 700 минут во все сети в Беларуси, а первые две месяца действует бесплатная «Подписка МТС Премиум+».

На тарифе «Безлимитище MAX» абонплата снижена почти вдвое для новых абонентов – всего 19,90 рубля первые 180 дней. В нем всё по максимуму: неограниченный мобильный интернет с услугой «Турбо безлимит» за 0 рублей и бесконечные разговоры на разные сети. Кроме того, первые 30 дней можно бесплатно смотреть «МТС ТВ».

«Супербонусы 2024» можно подключить с 1 августа по 30 сентября 2024 года. Подробную информацию о тарифных планах смотрите здесь. Информация о подписке «МТС Премиум+» — здесь, а «МТС ТВ» — здесь.