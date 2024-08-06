Apple выпустила пятую бета-версию iOS 18 для разработчиков

Компания Apple добавила несколько примечательных функций в пятой бета-версии iOS 18, которая вышла накануне. Обновился дизайн приложения «Фото», появилась новая опция в браузере Safari, есть несколько других небольших изменений.

Apple отреагировала на отзывы первых пользователей предварительной версии нового приложения «Фото» и внесла дополнительные изменения в его дизайн. В частности, удалила карусель, которая позволяла листать различные коллекции снимков из основной сетки фотографий, в результате чего приложение стало менее запутанным, а повторяющихся элементов не стало. При открытии на экран выводится сетка фото, но теперь их помещается больше; можно также прокрутить сетку вниз, чтобы добраться до коллекций. Пользователи, у которых несколько альбомов, будут видеть их выше в приложении, а сохранённые недавно материалы теперь интегрированы в коллекцию «Недавние дни» (Recent Days). Порядок вывода коллекций можно изменять.

В браузере Safari появилась новая опция, которая позволяет скрывать на веб-страницах отвлекающие элементы: всплывающие окна настройки файлов cookie, уведомления о соответствии европейским нормам GDPR, баннеры подписки на новостные рассылки, автоматически воспроизводимые видео и другие вещи, которые могут раздражать. Это не блокировщик рекламы: рекламные баннеры можно скрыть во время просмотра страницы, но если её перезагрузить, реклама вернётся, потому что функция работает только со статическими элементами. Чтобы воспользоваться функцией, потребуется зайти в настройки и выбрать пункт «Скрыть отвлекающие элементы» — после этого можно выбрать элементы, которые будут скрыты; там же впоследствии можно выбрать опцию «Показать скрытые элементы». Синхронизация функции не поддерживается, то есть скрывать элементы придётся на каждом из устройств отдельно, пишет 3dnews.

При долгом нажатии на главном экране и выборе функции «Изменить» появилась новая опция «Изменить страницы» — здесь можно удалять или скрывать из вида целые страницы главного экрана. Переработаны некоторые параметры тёмного режима, включая дизайн значков «Карты» и Find My; исправлен интерфейс поиска приложений в тёмном режиме — ранее он оставался светлым. Apple также переработала ряд мелких элементов интерфейса, включая значки в «Центре управления».