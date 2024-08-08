В 2024 года выросло число кибератак на сферы телекоммуникаций и строительства

В первом полугодии 2024 года в России и СНГ количество критичных киберинцидентов выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С наибольшим числом таких инцидентов столкнулись организации в сферах телекоммуникаций (рост более чем в 10 раз), строительства (рост в два раза) и ИТ (незначительное падение, примерно на 10%). По общему числу всех зафиксированных инцидентов в лидерах телекомы (340 инцидентов), СМИ (250 инцидентов) и здравоохранение (175 инцидентов). Таковы данные статистики инцидентов, выявленных у пользователей Kaspersky Managed Detection and Response.

В среднем в первом полугодии 2024 года эксперты Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) «Лаборатории Касперского» ежедневно выявляли более двух инцидентов высокой критичности. Речь идёт об атаках с непосредственным участием атакующего (для таких атак процедуры автоматизированного реагирования не столь эффективны), когда требуется подключение специалистов команды реагирования.

В России и СНГ наиболее частые причины критичных инцидентов — это атаки вредоносного ПО с большим влиянием без видимых на момент обнаружения следов участия человека (как правило, это атаки программ-вымогателей). Доля таких атак составила 57% от общего числа инцидентов высокой критичности. 20% инцидентов составили киберучения различного типа, 11% — целевые атаки с непосредственным участием человека.