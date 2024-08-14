Google представила смартфоны серии Pixel 9

Google провела ежегодную презентацию, на которой рассказала о новых продуктах и сервисах. Главная новинка — смартфоны. В линейке теперь 4 девайса: одна базовая и три Pro-версии: Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и складной Pixel 9 Pro Fold.

У Pixel 9 Pro размер дисплея будет таким же, как у Pixel 9 — с диагональю 6,3 дюйма, но чуть более высоким разрешением. У Pixel 9 Pro XL диагональ — 6,8 дюйма. Он чуть больше Pixel 8 Pro с 6,7-дюймовым экраном. У базовой модели будет 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища. Цвета — розовый, зелёный, «фарфоровый» и чёрный.

В смартфонах помощником будет Gemini — он заменит «Google Ассистента». При желании его можно подключить на устройстве. У Pixel 9 две задних камеры: основная 50-мегапиксельная и сверхширокоугольная 48-мегапиксельная. Фронтальная камера 10,5-мегапиксельная, в ней появится режим автофокусировки. Дисплей — Actua Pixel, его пиковая яркость — до 2700 нит. Он на 35% ярче Pixel 8. У базовой модели будет 12 ГБ оперативной памяти, а также хранилище на 128 ГБ и 256 ГБ. Цвета — розовый, зелёный, чёрный и «фарфоровый».

Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL отличаются только размерами, скоростью подзарядки и мощностью. В основном характеристики одинаковые. Устройства получат три задних камеры — основная 50-мегапиксельная, сверхширокоугольная 48-мегапиксельная и 48-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера — 42-мегапиксельная. Дисплей — Super Actua, пиковая яркость — до 3000 нит. Оперативная память — 16 ГБ. Доступны модели с хранилищем на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ (последний вариант — только у Pixel 9 Pro XL). Цвета — чёрный, розовый, «ореховый» и «фарфоровый».

На глобальном рынке Pixel 9 будет стоить $799, Pixel 9 Pro — $999 и Pro XL — $1099.