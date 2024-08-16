Стартап Илона Маска xAI выпустил бета-версии ИИ-моделей Grok-2 и Grok-2 mini

Стартап xAI Илона Маска выпустил бета-версию нейросетей Grok-2 и Grok-2 mini. В ближайшее время ИИ станет доступен разработчикам в корпоративном API компании, сообщает TechCrunch.

Разработчики xAI утверждают, что Grok-2 лучше справляется с генерацией программного кода, созданием текстов и обобщением новостей.

Grok-2 — «передовая» модель xAI. По сравнению с предыдущими она более «понятливая» и «гибкая» — независимо от того, какую задачу выполняет: помогает с ответом, текстом или кодом. Grok-2 mini — её упрощённая, но всё ещё «эффективная» версия.

Раннюю версию Grok-2 тестировали на платформе для языковых моделей LMSYS под кодовым названием sus-column-r. На момент релиза она обходит Claude 3.5 Sonnet от Anthropic и GPT-4-Turbo от OpenAI, заявляет компания.

Новые Grok-2 и Grok-2 mini уже доступны пользователям соцсети X (ранее Twitter) с платной подпиской X Premium. В сети уже появились изображения, созданные пользователями соцсети с помощью новых моделей, которые демонстрируют отсутствие какой-либо цензуры, что характерно для многих конкурентов, таких как DALL-E и MidJourney.