Новые телевизоры Xiaomi в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи телевизоров Xiaomi TV A 43" FHD 2025 и TV A Pro 55" 2025. Новинки можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса.

Телевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2025 — универсальное недорогое решение, которое подойдет практически для любого помещения: гостиной, переговорной комнаты, спальни или кухни. Благодаря современному лаконичному дизайну, включающему в себя ультратонкие рамки и отделку из металла, он отлично впишется как в деловую, так и в домашнюю обстановку. Xiaomi TV A 43" FHD 2025 оснащен 43-дюймовым LED-экраном с частотой обновления до 60 Гц и углом обзора 178 градусов. Дисплей порадует высоким качеством изображения за счет поддержки разрешения Full HD (1920x1080 пикселей) и богатой цветовой палитры — он отображает более 1,07 млрд оттенков.

Яркое звучание обеспечивает аудиосистема мощностью 18 Вт с поддержкой технологий Dolby Audio, DTS: X и DTS Virtual:X. Телевизор работает под управлением операционной системы Android 11 с функциями цифрового телевидения. Поддержка технологий Chromecast и Miracast позволяет отображать содержимое смартфона, планшета или компьютера на большом экране. Среди доступных разъемов: LAN-порт для подключения к локальной сети, CI Slot, оптический вход, а также по два порта USB 2.0 и HDMI. Предусмотрены и беспроводные интерфейсы: двухканальный Wi-Fi на 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.0. Xiaomi TV A 43" FHD 2025 предлагается за 899 рублей при оплате сразу или от 41 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.

Телевизор Xiaomi TV A Pro 55" 2025 предлагает яркий аудиовизуальный опыт за счет большой диагонали экрана и ряда передовых технологий. В его основе — 55-дюймовая Q LED-матрица со светодиодной подсветкой на квантовых точках, которая выделяется невероятно широкой и реалистичной цветовой гаммой.

Высокую четкость изображения гарантирует разрешение 3840x2160, что соответствует стандарту 4K UHD. А поддержка функции сглаживания движения MEMC позволяет делать динамичные сцены плавными и четкими. За звук отвечают два стереодинамика суммарной мощностью 20 Вт. Глубину и объем аудиосистеме придают технологии Dolby Audio, DTS: X и DTS HD. Телевизор работает на базе мощного процессор Quad-A55 при поддержке 2 ГБ оперативной памяти.

Для загрузки данных и установки приложений предусмотрен внутренний накопитель на 8 ГБ. Большое количество портов и беспроводных интерфейсов упрощает подключение сторонних устройств. Устройство может выступать в качестве центра управления Умным домом. Доступен встроенный голосовой помощник Google Assistant. Xiaomi TV A Pro 55" 2025 можно купить за 1849 рублей при оплате сразу. В рассрочку камера доступна от 81 рубля в месяц.

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