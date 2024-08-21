Android получит обновление с ИИ-функцией защиты от кражи устройства

Google тестирует новую функцию безопасности для Android, которая использует искусственный интеллект для определения кражи смартфона и мгновенной блокировки устройства, пишет 3Dnews.

Эта функция, получившая название Theft Detection Lock (блокировка при обнаружении кражи), была анонсирована компанией ещё в мае этого года и ожидалась к релизу с Android 15. Как сообщает издание ZDNet со ссылкой на источник, функция уже начала появляться у некоторых пользователей.

Google объясняет, что функция Theft Detection Lock использует гироскоп и акселерометр смартфона для отслеживания «типичных движений, связанных с кражей». Хотя компания не уточнила, какие именно движения подразумеваются, но можно предположить, что речь идёт о резких движениях или толчках, за которыми следует быстрое ускорение. Если такое происходит, экран устройства немедленно блокируется.

На данный момент Theft Detection Lock доступна ограниченному числу пользователей в Бразилии, которые зарегистрировались в бета-программе Google. Ожидается, что после полного запуска функция сначала появится на новых телефонах Google, а затем станет доступна практически на всех современных устройствах с операционной системой Android 10 и выше.

Отметим, что Theft Detection Lock лишь одна из нескольких новых функций безопасности, анонсированных Google. Также появится усложнение процедуры сброса настроек до заводских и усложнение настройки телефона под новой учётной записью, возможность отметить телефон как потерянный в Find My Device для упрощения отслеживания, автоматическая блокировка при чрезмерном количестве неудачных попыток аутентификации, ещё возможность блокировки телефона, если он находится в автономном режиме. Также появится удалённая блокировка, позволяющая заблокировать экран телефона, используя только номер телефона и быструю проверку безопасности.

Google планирует сделать новые инструменты доступными через обновление сервисов Google Play уже в этом году. Некоторые функции будут доступны только в Android 15.