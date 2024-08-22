Теперь в "Яндекс Музыке" можно слушать треки в lossless-формате

В сервисе "Яндекс Музыка" появилась возможнось слушать музыку в формате FLAC (Free Lossless Audio Codec), обеспечивающем сжатие без потери качества. Чтобы разрешить его поддержку, требуется перейти в настройки звука в приложении и выбрать "Превосходное" качество.

На текущий момент для пользователей "Яндекс Музыки" доступны три варианта качества звука:

"Экономичное" – для пользователей с ограниченным объемом трафика, с медленным подключением к интернету или с небольшом объемом памяти на устройстве;

"Оптимальное" – основной вариант для большинства пользователей;

"Превосходное" - рекомендовано для прослушивания на высококачественных аудиосистемах или наушниках.

Все эти варианты доступны с базовой подпиской "Яндекс Плюс" без дополнительной оплаты.

Как заявили в "Яндексе", на текущий момент подписчикам доступно более 25 млн треков в lossless-формате, в дальнейшем это число будет постоянно увеличиваться.