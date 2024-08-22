5 сентября на выставке IFA 2024 HONOR представит новые продукты

В число новинок войдут три устройства серии Magic: складной смартфон HONOR Magic V3, планшет HONOR MagicPad 2 и ноутбук HONOR MagicBook Art 14.Исходя из ранее просочившихся слухов, глобальная версия смартфона Magic V3 будет базироваться на флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 3 и сможет похвастаться рекордной для складного форм-фактора батареей емкостью 5150 мАч.

Планшет MagicPad 2, уже представленный на китайском рынке, оснащен 12.3" OLED-дисплеем с разрешением 3000 x 1920 пикселей, рекордной пиковой яркостью 1600 нит и частотой обновления 144 Гц, а также безопасным ШИМ частотой 4320 Гц. Планшет работает на базе SoC Snapdragon 8s Gen 3.

Ноутбук MagicBook Art 14 также был представлен в Китае в июле этого года. Корпус выполнен из материалов аэрокосмического класса, что делает его одновременно легким и прочным. Он весит 1.03 кг и имеет толщину всего 1 см. MagicBook Art 14 оснащен 14" сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3.1K, поддерживающим частоту обновления 120 Гц. А аккумулятор емкостью 60 Вт рассчитан на 9.5 часа автономной работы.

Кроме того, компания представит глобальному рынку несколько своих техноинноваций в области искусственного интеллекта, о которых можно будет узнать на самом мероприятии. Планируется прямая трансляция на официальной странице HONOR в Youtube.