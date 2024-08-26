Изобличен криптовалютчик-нелегал с миллионным оборотом

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестской области пресекли деятельность группы, которая занималась незаконным оборотом криптовалюты. Организатором оказался 27-летний брестчанин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель.

Молодой человек совершал сделки по обмену криптовалюты, обналичивая и конвертируя деньги. Для транзита средств использовались зарегистрированные на банковские карты, зарегистрированные на иностранцев.

Общий оборот нелегального бизнеса превысил $2 млн. Фигуранту грозит крупный штраф, конфискация криптовалюты, а также всей суммы, которая прошла через его кошельки.