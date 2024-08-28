Xiaomi показала часы Redmi Watch 5 Active с автономностью до 18 дней

Компания Xiaomi представила смарт-часы Redmi Watch 5 Active. Судя по характеристикам, они имеют приличный потенциал в сегменте недорогих устройств.

Новинка выполнена в металлическом корпусе из цинкового сплава, оснащена 2" ЖК-экраном с разрешением 320x385 и яркостью до 500 нит, поддерживает Bluetooth-звонки, имеет систему активного шумоподавления и может проработать от одного заряда батареи до 18 дней. Управляются часы операционной системой HyperOS и могут синхронизироваться по Bluetooth 5.3 со смартфоном на базе Android 6.0 и новее, а также iOS 12 и новее с помощью привычного приложения Mi Fitness.

В остальном характеристики вполне стандартные: есть поддержка сменных циферблатов, присутствуют более 140 спортивных режимов с функцией автоматического определения типа тренировки, а также круглосуточный мониторинг здоровья пользователя, включая слежение за частотой сердечного ритма, уровнем насыщения крови кислородом, качеством сна и уровнем стресса.

В продаже Redmi Watch 5 Active будут доступны в черном и серебряном цветах по цене около $33.