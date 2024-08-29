Samsung будет обновлять ПО своих телевизоров 7 лет

Компания Samsung объявила, что будет выпускать обновления ОС Tizen для своих смарт-телевизоров в течение 7 лет с момента их выпуска. К сожалению, это условие относится только к ТВ, выпущенным начиная с 2023 года.

Это заявление сделано на фоне усиливающейся конкуренции на рынке смарт-телевизоров со стороны китайских производителей, в первую очередь, TCL, которые постепенно сокращают отставание. Так, доля Samsung на глобальном рынке телевизоров снизилась с 20.3% в первом квартале 2023 года до 18.8% через год, при этом доля TCL за аналогичный период выросла с 9.8% до 11.6%. Доля LG практически не изменилась и составила 11.8%.

Напомним, что сравнительно недавно Samsung заявила, что ПО смартфонов линейки Galaxy S24 также будет обновляться в течение 7 лет.