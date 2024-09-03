Инвесторы Twitter потеряли миллиарды после прихода Маска

По информации Forbes, приобретение Илоном Маском компании Twitter за $44 млрд, обернулось для участников сделки "ошеломляющими потерями". Инвестиции, состоящие из собственных средств Маска, банковских кредитов и взносов крупных инвесторов, значительно потеряли в цене.

В частности, доля саудовского принца Альвалед бин Талал, вложившего около $2 млрд, теперь оценивается всего в $529 млн, а взнос в $1 млрд бывшего генерального директора Twitter Джека Дорси сейчас стоит $280 млн. В целом же, ситуацию можно оценить как финансовый крах: стоимость долей крупнейших инвесторов Twitter сейчас примерно на $5 млрд меньше, чем когда Маск вступил в должность.

Маск и Twitter (точнее, X) пока никак не прокомментировали эту информацию.