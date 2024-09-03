Xiaomi выпустила глобальную версию Redmi Buds 6 Lite с ANC

Компания Xiaomi запустила продажи бюджетных беспроводных наушников Redmi Buds 6 Lite на международном рынке.

Наушники имеют внутриканальный дизайн с силиконовыми насадками и оснащены 12.4-мм драйверами и функцией активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 40 дБ. Поддерживается подключение через Bluetooth 5.3. Наушники могут работать до 7 часов без подзарядки, а с учетом зарядного кейса время автономной работы составляет до 38 часов.

Наушники предлагаются в черном, синем и белом цветах. Они уже доступны для покупки в Европе по цене в €20.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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