Анонсирован смартфон на Android, но без графического интерфейса

Испанский стартап представил необычный смартфон Balance Phone, который нацелен на сокращение бесполезных трат времени.

Особенностью смартфона является полное отсутствие графического интерфейса, хотя он работает на ОС Android 14. Вместо этого предлагается список базовых приложений, таких как почта, мессенджеры, карты и банковские сервисы. При этом прошивка накладывает жесткие ограничения на скачивание приложений: к "запрещенным" относятся социальные сети, онлайн-игры, видеосервисы, казино и т.п.

Идея нового смартфона заключается в том, чтобы освободить время для более важных задач, таких как общение с близкими или работа. Разработчики утверждают, что с новым телефоном время, которое пользователь проводит перед экраном, сократится с пяти часов до одного.

В остальном Balance Phone представляет собой обычный среднестатистический Android-смартфон. Он оснащен процессором MediaTek Helio G99, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб постоянной памяти, 5.45" IPS-экраном, двумя камерами на 50 и 12 Мпикс, поддержкой 4G, NFC, сканером отпечатков и быстрой зарядкой.

Начало продаж запланировано на 2025 год, предзаказ можно оформить за $279, после выхода цена вырастет до $379.